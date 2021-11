Die erste Kerze auf dem Adventskranz leuchtet bald und passend dazu kommt der erste Schnee. Nach den jetzigen Modellen bekommt die Zentralschweiz am Sonntag und Montag bis in die tiefen Lagen ein wenig Schnee, schreibt Meteonews. Grund für die weisse Pracht ist das Tief Yilmaz über dem Mittelmeer.

Im ganzen Pilatus-Land wirds weiss

Die Schneemengen im Flachland werden zwar laut Meteonews nicht so gross sein. In Luzern oder Teilen vom Kanton Zug könnten rund 10 Zentimeter fallen. In höheren Lagen wie in Uri oder im Entlebuch gibt es mit bis zu 20 Zentimetern durchaus eine anständige Menge.

Freuen werden diese Wetteraussichten auch die Skigebiete der Zentralschweiz. Grössere Neuschneemengen erwartet Meteonews nämlich bis Montag in den Bergen. Bis zu einem halben Meter soll fallen.