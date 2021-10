Ein in der Zentralschweiz wohnhafter Österreicher hat in Bürs versucht, seine Freundin zu erwürgen. Die 47-jährige Frau wurde in sehr kritischem Zustand ins Spital eingeliefert. Der 59-jährige Täter liess sich in seiner Wohnung widerstandslos festnehmen.

In Bürs in Vorarlberg hat ein Mann versucht, seine Freundin zu erwürgen. © Keystone-SDA