In Sachen Karriere startet Loredana (25) gerade voll durch. Die Schweizer Rapperin mit kosovarischen Wurzeln hat Anfang Jahr ihre eigene Make-Up-Linie auf den Markt gebracht. Doch auch privat könnte bei der jungen Künstlerin und Geschäftsfrau einiges los sein. Gerüchten zufolge soll Loredana wieder schwanger sein.

«Ich brauche ein zweites Baby»

Loredana ist bereits Mutter der zweijährigen Hana und schon seit längerer Zeit wird darüber spekuliert, ob das Mädchen bald ein Geschwisterchen bekommt. Vergangenen Monat veröffentlichte die erfolgreiche Rapperin eine Instgram-Story, in der sie davon schwärmte, nochmals Mutter zu werden. Mit einem Baby-Schuh in der Hand schrieb sie: «Ich brauche ein zweites Baby.»

«Babybauch unterm Hoodie»

Jetzt befeuert Loredana die Babygerüchte erneut, wie promiflash.de schreibt. Via Tiktok postete die 25-Jährige einen Clip, in dem sie zu einer neuen Single tanzte. Dies tat sie in einem XXL-Pullover und schrieb dazu: «Babybauch unterm Hoodie, sorry.» Gleichzeitig wird auch darüber spekuliert, ob es ein Beziehungs-Comeback zwischen ihr und ihrem Ex-Mann Mozzik (25) gibt, nachdem die beiden den Valentinstag gemeinsam verbracht hatten.

«Ich gebe mein Bestes»

Ob die Babygerüchte wahr sind oder ob Loredana nur einen Scherz macht, wird sich zeigen. Dass sie sich in der Mutterrolle aber sehr wohlfühlt, ist kein Geheimnis. Regelmässig teilt sie Fotos im Netz, auf denen sie mit ihrer Tochter zu sehen ist. Auf Instagram steht unter einem ihrer Bilder: «Vielleicht mache ich nicht alles richtig, aber du solltest wissen, ich gebe mein Bestes. Vielleicht bin ich viel unterwegs, aber du solltest wissen, du bist immer in meinem Kopf. Du bist mein Leben.»