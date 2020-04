Neubau des Spitals Sursee kommt an den bisherigen Standort

Eine Sanierung des fast 50-jährigen Spitalgebäudes, das sich dem Ende seines Lebenszyklus nähert, mache baulich wie betrieblich keinen Sinn, teilte die Regierung am Donnerstag mit. Ein Neubau sei notwendig. Nach Prüfung von total 23 Standorten blieben zwei Standorte übrig, die grundsätzlich geeignet sind für einen Spitalneubau: Der bisherige Standort an der Spitalstrasse in Sursee und der Standort Schwyzermatt in Schenkon. Der Spitalrat hatte sich aus betrieblichen Überlegungen für den Standort in Schenkon ausgesprochen.

Keine Zerstörung von Kulturland nötig

Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile der Varianten und verschiedener Gespräche mit direkt Betroffenen entschied sich die Regierung für die Beibehaltung des bisherigen Standortes in Sursee. Die Regierung erachte es als wesentlichen Vorteil, dass beim Standort in Sursee kein Kulturland zerstört werden muss. Zudem ermögliche die unmittelbare Nähe des Standorts Sursee zum See auch eine relativ einfache und ökologische Nutzung des Seewassers zur Kälte- und Wärmegewinnung. Der Ersatzneubau soll nach derzeitiger Planung bis 2028 realisiert werden.