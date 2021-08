Nach dem Corona-Jahr gibt es noch mehr Spitäler und Kliniken als zuvor, die keine nachhaltige Selbst-Finanzierung schaffen. Das zeigt eine Auswertung von «Medinside». Gemäss dem Portal für die Gesundheitsbranche bräuchten Spitäler eine Ebitda-Marge von 10 Prozent, um sich langfristig aus eigenen Mitteln finanzieren zu können.

Heisst: Von 100 eingenommenen Franken sollten nach Abzug aller Personal- und Sachaufwendungen 10 Franken übrigbleiben. Aber was ist eine Ebitda-Marge? Ebitda ist der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und auf immaterielle Vermögenswerte.

Hirslanden-Gruppe als einzige im «grünen Bereich»

Eine Auswertung der 30 grössten Spitäler in der Schweiz zeigt: Es sieht für die meisten Spitäler schlecht aus. Nur die Hirslanden-Gruppe und das Spital Limmattal schafften letztes Jahr die 10-Prozent-Hürde. Die Hirslanden-Gruppe besitzt drei Spitäler in der Zentralschweiz: Die AndreasKlinik in Cham, Klinik St. Anna in Luzern und die Klinik St. Anna in Meggen.