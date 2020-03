Neue Online-Plattform für Nidwaldner Unternehmen

Not macht erfinderisch: So bieten beispielsweise zahlreiche Nidwaldner Betriebe - von Restaurants über Buchhandlungen bis Blumenläden - neu einen Lieferservice an. Nun können sie auf einer Online-Plattform kostenlos über ihr Angebot informieren.

Die kantonale Wirtschaftsförderung wolle die Betriebe bei diesem Unterfangen unterstützen, teilte die Nidwaldner Volkswirtschaftsdirektion am Montag mit. Neue Online-Plattform In Zusammenarbeit mit Pro Wirtschaft Nidwalden/Engelberg, den Jungunternehmern Nidwalden (Novum) und dem Gewerbeverband Nidwalden erstellte die kantonale Wirtschaftsförderung eine neue Online-Plattform, auf der die betroffenen Unternehmen kostenlos über ihr Angebot informieren können. Auf der Plattform können sich Verantwortliche von Unternehmen, die unter der gegenwärtigen Krise leiden, selbst registrieren. 36 Fälle in Nidwalden Im Kanton Nidwalden ist bislang bei 36 Personen das Coronavirus nachgewiesen worden, wie aktuell auf der Internetseite zu entnehmen ist.