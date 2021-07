Ein 55-jähriger Italiener fuhr am Dienstagabend mit zwei Kollegen von Silvaplana auf der Malojastrasse in Richtung Süden. Bei Capolago kam er aus noch nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sein Auto in ein entgegenkommendes Fahrzeug eines Ehepaars aus dem Kanton Zug.

Durch die Wucht der Kollision erlitt der auf der Rückbank sitzende und aus der Provinz Sondrio stammende 61-jährige Italiener tödliche Verletzungen. Der Fahrer wurde mittelschwer und sein 22-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der entgegenkommende 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen und seine 56-jährige Frau mittelschwere, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Drei Rega-Helis im Einsatz

Für die Bergung der Personen sowie zur Brandsicherung standen Einsatzkräfte der Feuerwehren Trais Lejs sowie der Strassenrettung der Feuerwehr Bergell im Einsatz. Die Betreuung der Verletzten auf der Unfallstelle wurde durch zwei Ambulanzteams der Rettung Oberengadin sowie einer Ambulanz und einem Notarzt des Spitals Bergell sichergestellt.

Der 55-jährige italienische Autofahrer, sein 22-jähriger Beifahrer sowie die 56-jährige Frau aus dem Kanton Zug wurden mit je einem Rega Helikopter ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Der 61-jährige Ehemann wurde mit einer Ambulanz ins Spital nach Samedan überführt.

Behinderungen im Verkehr

Während des gesamten Einsatzes musste der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Dabei wurden die Einsatzkräfte durch Mitarbeiter des Tiefbauamtes Graubünden unterstützt. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden den genauen Unfallhergang sowie die Unfallursache ab.

