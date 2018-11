Zersiedelungsinitiative bringt zu starre Regeln

Die Zersiedelungsinitiative will die Ausdehnung der Bauzonen stoppen. Laut Bundesrat gibt es bessere Lösungen für das Problem. (Archivbild) © KEYSTONE/SIGI TISCHLER

Die Zersiedelungsinitiative, die am 10. Februar 2019 an die Urne kommt, will die Grösse der Bauzonen einfrieren. Laut Bundesrätin Doris Leuthard ist der Schweiz mit dieser starren Regelung nicht gedient.