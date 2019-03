Zeugen gesucht: 10-Jährige angefahren

Die Kantonspolizei sucht Zeugen. © Kantonspolizei SG

In Sax ist am Freitag eine Autofahrerin einer 10-Jährigen über den Fuss gefahren und fuhr weiter, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. In Flums wurde am Sonntagmorgen ein Fussgänger angefahren, der sich dabei schwer verletzte.