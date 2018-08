Roger Federer soll sich für Bauland direkt am Zürichsee interessieren. Dieses Gerücht geistert seit einiger Zeit durch die Ostschweiz. Stellung nehmen will dazu niemand, nicht einmal die Stadt selber. Doch die Begeisterung ist spürbar. Bei Tennisspielern, Tennisfans, bei der Politik und sogar beim SRF-Kommentator Stefan Bührer. Seine Quellen verraten: Roger Federer ist interessiert an der Parzelle am Zürichsee.

Der TVO-Beitrag von David Lendi

(red.)