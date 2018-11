Zigi-Kauf künftig erst ab 18 Jahren

In Zukunft soll es erst mit 18 Jahren möglich sein, Zigaretten zu kaufen. (Archiv) © Keystone/Martin Ruetschi

Wer Zigaretten kaufen will, muss in Zukunft volljährig sein: Der Bundesrat will den Verkauf von Tabak an unter 18-Jährige landesweit verbieten. Dafür wird Snus legalisiert.