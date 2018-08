Zillis: Mehrere Verletzte bei Unfall

Ein 51-jähriger Amerikaner fuhr am Freitagmorgen von Thusis in Richtung Süden. Bei einer Baustelle Höhe Zillis fuhr er auf die Gegenfahrspur und prallte frontal in das entgegenkommende Auto eines 32-Jährigen.

Der Amerikaner und seine Mitfahrerin wurden mittelschwer verletzt, drei weitere Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Der 32-jährige Mann wurde mit schweren Verletzungen durch die Rega ins Spital nach Chur geflogen. Es standen ein Rega-Helikopter, zwei Ambulanzen des Spitals Thusis und eine Ambulanz der Rettung Chur im Einsatz. Die A13 war rund eineinhalb Stunden gesperrt.

(Kapo GR/red)