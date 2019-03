Ziltener tritt nicht zu Ständeratswahlen an

Der Grüne St. Galler Soziologe und Wirtschaftshistoriker Patrick Ziltener tritt nicht zum zweiten Wahlgang für den Ständerat an. © Grüne St. Gallen/Regina Kühne

Der Grüne Patrick Ziltener tritt am 19. Mai nicht mehr zur St. Galler Ständerats-Ersatzwahl an. Ziltener, der im ersten Wahlgang den vierten Platz belegt hatte, gab seinen Verzicht an der Kantonalparteiversammlung vom Samstag in St. Gallen bekannt.