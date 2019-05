Zoll-Drohne nervt die Rorschacher

Gegen 22 Uhr geht es los und man hört in Rorschach ein Surren, womöglich eine Drohne oder ein Flugzeug. Eine Rorschacherin nervt sich auf Facebook, man höre das Geräusch sogar bei geschlossenem Fenster. Auch Leute aus Goldach und Arbon melden sich in den Sozialen Medien und geben an, das Objekt gesichtet zu haben.

Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport bestätigt auf Anfrage des «St.Galler Tagblatts», dass es sich um eine Drohne handelt, die von der Eidgenössischen Zollverwaltung (EVZ) losgeschickt wird. Diese setzen die Aufklärungsdrohnen für die Überwachung ds Grenzraums ein, mit dem Ziel, die grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen. Kriminaltouristen, Schlepper und Schmuggler sollen mit der modernen Sensorik der Drohne aufgespürt werden.

Dass die Drohnen in der Nacht fliegen, hat auch einen Grund: Insbesondere die grenzüberschreitende Kriminalität finde in der Dunkelheit statt. Gemäss der EVZ werden jährlich in der ganzen Schweiz etwa 60 solcher Drohnenflüge durchgeführt. Auch im Rheintal kam es im vergangenen Frühjahr zu Drohneneinsätzen.

(red.)