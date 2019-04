757 geschmuggelte Taranteln beschlagnahmt

Philippinische Zollbeamte haben in einem Briefzentrum in der Nähe des Flughafens von Manila geschmuggelte 757 Taranteln beschlagnahmt © KEYSTONE/EPA/ROLEX DELA PENA

Philippinische Zollbeamte haben in einem Briefzentrum in der Nähe des Flughafens von Manila 757 Taranteln beschlagnahmt. Die haarigen Spinnen waren in Plastikbehältern in einem Geschenkpaket aus Polen versteckt.