Zoo-Tiere kriegen «Gschänkli»

View this post on Instagram

Panda-Dame Meng Meng ist dieses Jahr Team Weihnachtsmann! Bestückt mit Roter Bete, Äpfeln und Bambus war dieser eine besondere Leckerei. Frohe Weihnachten an euch alle! Panda Meng Meng is Team Santa Claus this year! Our surprise really impress the laid-back panda female. Merry Christmas! #großerpanda #giantpanda #panda #pandafemale #pandasberlin #wildanimal #animallovers #loveanimals #lovechristmas #christmas #merrychristmas #froheweihnachten #photooftheday #dailyphotos #gefährdet #vulnerable #zoo #berlin #berlinzoo #zooberlin