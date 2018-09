Zoo Zürich: Tigerin Elena ist gestorben

Im Juli 2011 trägt Amurtigermutter Elena im Gehege des Zürcher Zoos eines ihrer Jungen im Fang. (Archiv) © KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT

Die 14-jährige Amurtigerin Elena lag am Mittwochmorgen tot in ihrer Anlage. Ihr Tod sei überraschend, teilte der Zoo Zürich am Mittwoch mit. Die Tigerin wird nun im Pathologischen Institut der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Zürich untersucht.