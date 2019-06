Zu heiss für Sex? Das muss nicht sein!

Spass im Nass

Zu heiss zwischen dem Bettlaken und der Bettdecke? Dann ab unters Wasser! Verlagert die Zweisamkeit unter die Dusche. Das kühle Wasser sorgt für ein prickelndes Vorspiel, bis der Körper genug abgekühlt ist und ihm nichts mehr zu anstrengend ist.

Gewitterromantik

Der Regen, der an die Scheiben prasselt, und die Blitze, die am Himmel zucken – für viele ist ein Sommergewitter pure Romantik. Drum: Licht im Schlafzimmer abschalten und die Vorhänge öffnen. So könnt ihr das Naturspektakel vom Bett aus geniessen, das bringt die Libido automatisch in Schwung.

Ice, Ice, Baby

Wasser ist immer gut im Sommer – besonders wenn es gefroren ist. Eiswürfel können sehr sexy sein – das machen uns jedenfalls Hip-Hop-Musikvideos vor. Warum diese nicht mal ins Liebesspiel einbinden? Tipp: Ein leeres Glas bereitstellen, um sie dann auch irgendwann loszuwerden.

Ortswechsel

Wenn’s im Schlafzimmer zu heiss ist, kann man die Matratze in den kühlsten Raum des Hauses zügeln. Das bringt nicht nur eine Abkühlung, sondern auch generell Abwechslung. Eventuell weckt die Matratze auf dem Boden auch die Erinnerung an die ersten Tage in der gemeinsamen Wohnung.

Ade Schweissgeruch

Körpergerüche beeinflussen unsere Libido extrem. Darum sollte man an heissen Sommertagen den Schweissgeruch vor dem Sex loswerden. Hier hilft eine Dusche, Deo oder Parfum. Frisch geduscht riecht der oder die Liebste gleich viel attraktiver und nach dem Sex stört der Schweiss eh keinen mehr.

(sar.)