Am Sonntag soll in Bulgarien noch ein Riesenslalom stattfinden.

Der abgesagte Super-G wird definitiv entfallen, zumal in der kommenden Woche in Kvitfjell in Norwegen bereits eine Abfahrt nachgeholt werden muss. Auch für den Ende Januar in Garmisch abgesagten Riesenslalom wird es kein Ersatzrennen geben, teilte die FIS mit.

(SDA)