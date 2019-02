Zuber trifft, Stuttgart spielt unentschieden

Steven Zuber feiert seinen frühen Treffer zum 1:0 © KEYSTONE/AP dpa/CARMEN JASPERSEN

Der VfB Stuttgart muss weiter auf seinen ersten Sieg in diesem Jahr warten. Die Schwaben spielen in der 23. Runde dank einem frühen Tor von Steven Zuber in Bremen 1:1.Der von Hoffenheim ausgeliehene Zuber war zum zweiten Mal innerhalb von sechs Tagen erfolgreich.