Zucchero live am Flumserberg erleben!

Der weitgereiste Adelmo Fornaciari, kurz: Zucchero, beehrt erneut die Schweiz – und zwar am Flumserberg in Openiar-Ambiente! Mit im Gepäck hat der Italo-Barde sein neues Album „WANTED“, das er anlässlich seines 30 jährigen Karrierejubiläums herausgebracht und schlicht als „The Best Collection“ untertitelt hat. Tatsächlich findet sich darauf ein genialer Querschnitt durch die unglaubliche Schaffenskraft dieses Ausnahmekünstlers – selbstredend mit allen grossen Hits, die Zucchero wohl auch im Rahmen des Konzertes zum Besten geben wird.

Der 1955 in Roncocesi geborene Musiker brachte zwar bereits 1970 seine erste Single heraus, doch bis zum ersten Album sollten noch 13 Jahre vergehen. Keiner schafft es so wie Zucchero, Blues, Soul, Rock und Pop zu einem homogenen Ganzen zusammenzufügen. Seine zahlreichen Bestselleralben wie «Oro, Incenso & Birra», «Bluesugar», «Shake» oder zuletzt «Black Cat» dokumentieren dies eindrücklich. Das Best Of Album «Wanted» ist eine faszinierende musikalische Retrospektive des Musikers. Neben seinen grössten Hits und weiteren Song-Diamanten gibt es auch drei bisher unveröffentlichte Songs von Zucchero.

Zucchero ist Italiens erfolgreichster und internationalster Pop-Rock-Blues-Export. Er spielte schon mit Grössen wie John Lee Hooker, Sting, Eric Clapton, Scorpions, Mark Knopfler, Miles Davis, Macy Gray, Paul Young oder Ray Charles zusammen, der ihm einmal folgenden „Ritterschlag“ verpasste: „Zucchero ist einer der besten Blues-Musiker der Welt”. Mit leidenschaftlichen Live-Auftritten stellt er seit Jahrzehnten seinen Ruf als grossartiger Musiker und Entertainer unter Beweis. Und mit jeder Note macht Zucchero klar, dass seine wahre Leidenschaft der Blues ist. Aber eben auch genauso im Pop und Rock grandios beheimatet, wodurch er seine ganz eigene, musikalische Linie gefunden hat, die ihn seit 30 Jahren on top im Pop/Rockbusiness hält – und zwar im internationalen!

Programmablauf

15:30 Uhr Eröffnung der Kassa

17:00 Uhr Türöffnung – VIP Lounge geöffnet

18:30 Uhr Luke Andrews

19:30 Uhr Eliane Müller

21:00 Uhr Zucchero & Band

Anschliessend Party im Festzelt

Betriebszeiten der LUFAG am 28.07.2018: bis 20 Uhr und von 23:00 bis 01:00 Uhr. Linienverkehr gemäss Fahrplan.

Weitere Infos zum Open Air Konzert gibt es auf www.flumserberg-openair.ch.

