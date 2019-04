Zürcher Zoo mit Nachwuchs bei den Oryx

Arabische Oryx mögen es warm: die beiden Jungtiere Tahani und Thuraya. © KEYSTONE/WALTER BIERI

Der Zürcher Zoo hat gleich zwei neue Bewohner zu feiern, die in Freiheit selten geworden sind: Am 21. Januar und am 8. April kam je eine Arabische Oryx zur Welt. Thuraya und Tahani sind als Wüstenbewohner bestens für kommende, heisse Sommer gerüstet.