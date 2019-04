Zufriedene Skigebiete im Kanton St.Gallen

Die Saison läuft so gut, dass am Chäserrugg gleich verlängert wird. Noch bis Ostern bleibt das Skigebiet offen, allerdings nur jeweils an den Wochenenden und sofern das Wetter mitspielt. Auch die anderen grossen Skigebiete im Kanton St.Gallen sind zufrieden.

Am Flumserberg konnten fast 450’000 Gäste begrüsst werden, ein Plus von 0,6 Prozent gegenüber der Vorsaison. Gar 7,6 Prozent mehr Gäste kamen auf den Pizol (240’000), in Wildhaus waren es 150’000 Skibegeisterte (plus 2,5 Prozent).

Klaus Nussbaumer, CEO der Pizolbahnen, sagt gegenüber TVO: «Wir haben rechtzeitig Schnee bekommen und dann auch den ganzen Winter wunderbare Pistenverhältnisse gehabt.» Das zeigt sich auch im Umsatz: Fast 10 Prozent mehr waren es diese Saison. Ein wichtiges Zeichen für ein Skigebiet, das in finanzieller Schieflage steckt und von den umliegenden Gemeinden unterstützt werden muss. Nussbaumer: «Es zeigt, dass wir genügend Gäste ansprechen können, wenn die Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen stimmen. Wenn das in den nächsten Jahren ebenfalls der Fall ist, werden wir in eine positive Zukunft blicken können.»

Bei den Bergbahnen Wildhaus ist man ebenfalls zufrieden. Geschäftsführer Urs Gantenbein sagt: «Der Februar war perfekt, fast schon rekordverdächtig. Allerdings konnten wir im Dezember erst spät öffnen und dann hatte es auch noch Regen. Insgesamt hatten wir den besten Winter der letzten fünf Jahre. Über längere Zeit betrachtet war es ein guter, durchschnittlicher Winter.»

Den ganzen Beitrag von TVO zur Saisonbilanz der grossen Skigebiete im Kanton St.Gallen gibt es hier: