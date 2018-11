Zug jetzt vor Berner Trio an der Spitze

Das genügte zum Sprung auf den Leader-Thron.

Diesen muss der SC Bern abgeben, der zuhause im Derby gegen die SCL Tigers als 1:3-Verlierer vom Eis musste. Hätte Zug in Biel nicht gewonnen, wären die Emmentaler gar erstmals seit dem 1. Oktober 2000 Tabellenführer gewesen.

Auch Lausanne hätte von Berns Niederlage profitieren können. Doch die Waadtländer verloren nach acht Siegen in Serie nun zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden. Für Ambri war das 2:1 der vierte Sieg in den letzten fünf Spielen.

Bemerkenswertes passierte auch in den beiden anderen Spielen. Schlusslicht Rapperswil-Jona Lakers kam zu seinem erst vierten Saisonsieg und hat beim 6:3 gegen Lugano erstmals mehr als fünf Tore erzielt. Lugano muss weiter auf den zweiten Auswärtssieg in dieser Saison warten.

Zu seinem ersten Triumph überhaupt in dieser Saison auf fremden Eis kam Genève-Servette. Die Mannschaft von Chris McSorley verhinderte mit dem 5:3 bei Fribourg-Gottéron die neunte Niederlage en suite auswärts und damit einen Rekord in der Geschichte in der höchsten Schweizer Liga.

Resultate: Ambri-Piotta – Lausanne 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). Bern – SCL Tigers 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). Biel – Zug 2:3 (0:0, 2:1, 0:2). Fribourg-Gottéron – Genève-Servette 3:5 (2:2, 0:2, 1:2). Rapperswil-Jona Lakers – Lugano 6:3 (2:1, 1:1, 3:1).

Rangliste: 1. Zug 21/39 (67:48). 2. SCL Tigers 21/38 (61:50). 3. Bern 21/38 (61:41). 4. Biel 22/37 (72:58). 5. Lausanne 23/37 (63:53). 6. Fribourg-Gottéron 22/35 (61:59). 7. ZSC Lions 18/32 (47:44). 8. Lugano 21/32 (66:52). 9. Genève-Servette 22/32 (58:67). 10. Ambri-Piotta 21/31 (55:63). 11. Davos 20/17 (41:77). 12. Rapperswil-Jona Lakers 22/13 (34:74).

(SDA)