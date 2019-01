Cup-Hauptprobe der Lakers missglückt

Der EV Zug (im Bild mit Raphael Diaz/16 und Sven Leuenberger/61) jubeln auch in Rapperswil © KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Der EV Zug findet nach zuletzt zwei Niederlagen zurück in die Erfolgsspur. Beim 4:1 in Rapperswil-Jona feiern die Zentralschweizer eine gelungene Hauptprobe für den Cupfinal vom Sonntag. Das Stadion am oberen Zürichsee war mit 3288 Zuschauern nur knapp zur Hälfte gefüllt.