Zug reichten zwei Tore gegen harmlose Davoser

Bis 29 Sekunden vor Schluss mussten die Zuger zittern, ehe Garrett Roe den Puck zum 2:0 ins verlassene Tor schieben konnte. Die Davoser hatten sich mit viel Leidenschaft verteidigt, am Ende war die Zuger Übermacht aber zu gross. Der Treffer in doppelter Überzahl durch den Kanadier David McIntyre in der 34. Minute reichte, weil die Bündner offensiv zu harmlos auftraten. Gerade mal 15 Schüsse musste EVZ-Goalie Tobias Stephan für den Shutout in seinem 750. NLA-Spiel abwehren.

Auf der anderen Seite wehrte sich Gilles Senn, der erst zum vierten Mal in dieser Saison den Vorzug gegenüber Anders Lindbäck erhielt, nach Kräften und hielt immer wieder bravourös. Es anerkannte in der 39. Minute das vermeintliche 2:0 durch Dennis Everberg nicht an, obwohl der Davoser Perttu Lindgren den Puck klar hinter der Torlinie wegschlug. Es spielte am Ende keine Rolle, Senns 39 Paraden blieben ein Muster ohne Wert.

Die Playoffs rücken für den HC Davos immer weiter in die Ferne. Bereits 18 Punkte beträgt der Rückstand des Tabellen-Vorletzten mittlerweile auf den 8. Platz. Auch der Rücktritt von Coach Arno Del Curto brachte keine Wende. Im Gegenteil: Sämtliche drei Meisterschaftsspiele sowie der Cup-Viertelfinal gingen seither verloren.

Zug – Davos 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

7200 Zuschauer (ausverkauft). – SR Tscherrig/Lemelin, Castelli/Ambrosetti. – Tore: 34. McIntyre (Everberg, Martschini/Ausschlüsse Du Bois, Marc Wieser) 1:0. 60. (59:31) Roe 2:0 (ins leere Tor). – Strafen: 3mal 2 plus 10 (Zehnder) Minuten gegen Zug, 5mal 2 plus 10 (Du Bois) Minuten gegen Davos. – PostFinance-Topskorer: Martschini; Pestoni.

Zug: Stephan; Diaz, Stadler; Thiry, Alatalo; Morant, Zgraggen; Schlumpf, Zryd; Lammer, Roe, Everberg; Martschini, McIntyre, Simion; Widerström, Albrecht, Suri; Zehnder, Senteler, Schnyder.

Davos: Senn; Nygren, Barandun; Bachofner, Du Bois; Stoop, Heldner; Buchli, Jung; Marc Wieser, Lindgren, Meyer; Rödin, Ambühl, Pestoni; Frehner, Bader, Dino Wieser; Kessler, Aeschlimann, Egli.

Bemerkungen: Zug ohne Klingberg und Leuenberger, Davos ohne Paschoud, Corvi (alle verletzt), und Hischier (krank). Zug-Goalie Stephan für sein 750. NLA-Spiel geehrt. Pfostenschüsse: Diaz (38.); Ambühl (46.). Timeout Davos (60.), von 59:11 bis 59:31 ohne Goalie.

(SDA)