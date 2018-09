Zuger Sieg in Weissrussland

Reto Suri (Nr. 26) schiesst den EV Zug in Weissrussland zum Sieg © KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Der EV Zug weist in der Champions Hockey League nach zwei Partien das Punktemaximum auf. Nach dem Sieg in Berlin folgt das 4:2 gegen den weissrussischen Meister Neman Grodno.Nachdem die Zuger zweimal einen Vorsprung verspielt hatten, gelang Reto Suri in der 58. Minute das entscheidende 3:2.