Über Rad-, Fussweg und Treppe gefahren

Um eine gehbehinderte Kundin möglichst nahe an ihren Zielort zu bringen, ist ein Taxifahrer in Zug über eine Treppe (im Hintergrund) hinuntergefahren. © Zuger Strafverfolgungsbehörden

Ein ortskundiger Taxifahrer ist am Sonntagnachmittag in Zug auf Abwege geraten. Um eine gehbehinderte Kundin möglichst nahe an ihr Ziel zu bringen, fuhr er eine Treppe hinunter und stoppte in der dortigen Gartenwirtschaft.