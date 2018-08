«Zurcaroh» steht im Halbfinale

«Zurcaroh» hat den letzten Auftritt bei «America’s Got Talent» definitiv übertroffen. Mit tollen Kostümen, Tanz und gewagten Akrobatikelementen haben «Zurcaroh» einen eindrücklichen Auftritt im Viertelfinale von «AGT» geboten. Am 4. oder 5. September sind die Vorarlberger im Halbfinale der amerikanischen Show zu sehen.

Big thanks to the great audience! It was so much fun to perform in the @dolbytheatre!

Don‘t forget to vote for us to make sure we can „wow“ you again in the semifinals!#zurcaroh #agt… https://t.co/Tbeq8YFR49

— Zurcaroh (@zurcaroh) 29. August 2018