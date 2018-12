Zurcaroh und Paola Felix bei Helene Fischer

Bei der Helene-Fischer-Show messen sich die ganz Grossen: Neben der Schlager-Überfliegerin (34) stehen dieses Jahr auch kleine Stars auf der Bühne. Die Tanz- und Akrobatikgruppe «Zurcaroh» aus Götzis ist nach Düsseldorf geflogen, um bei der Weihnachtsshow zu performen. Fischer wird selber Teil der Akrobatikaufführung sein, wie «vol.at» berichtete. Für ein Training sei die Blondine sogar nach Vorarlberg gekommen.

Hier singt Helene Fischer den Mariah-Carey-Klassiker «All I Want For Christmas Is You»:

Auch eine St.Gallerin erhält einen Auftritt in der 180-minütigen Sendung: Schlagersängerin und TV-Moderatorin Paola Felix (68) ist auf den Fotos der Show-Aufzeichnung zu sehen. Eingeladen sind zudem der Berner «Deutschland sucht den Superstar»-Gewinner Luca Hänni (24), Hollywoodstar Kiefer Sutherland (51), Schmusesänger Eros Ramazotti (55), Kelly-Family-Mitglied Maite Kelly (39) und Schauspieler Florian David Fitz (44).

Im September erreichten «Zurcaroh» in Los Angeles den zweiten Platz bei «America’s Got Talent» (FM1Today berichtete). Dank ihrer Auftritte und der lobenden Worte der Jury wurden die Künstlerinnen und Künstler aus Vorarlberg und dem St.Galler Rheintal weltberühmt.

Auf Facebook geben «Zurcaroh» einen Einblick in die Dreharbeiten der Helene-Fischer-Show:

HELENEFISCHERSHOW2018: behind the scenes with @luisfonsi •••#helenefischershow #zurcaroh #acrobatics #austria #dance #family #love #behindthescenes #stagetime Gepostet von Zurcaroh am Samstag, 8. Dezember 2018

Die Helene-Fischer-Show läuft heute Dienstag, 25. Dezember, um 20.15 Uhr auf SRF 1.

