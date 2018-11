Zusammenschluss hinter Leader Langenthal

Langenthal mit Kelly Brent bleibt auf Kurs © KEYSTONE/PPR/GABRIELE PUTZU

In der Eishockeymeisterschaft der Swiss League festigt Langenthal mit einem 3:1 gegen Thurgau die am Freitag eroberte Leaderposition. Hinter den Oberaargauern erfolgt ein Zusammenschluss.Denn Langenthals erster Verfolger La Chaux-de-Fonds wurde in Visp (5.) zurückgebunden (1:4).