Zverev gibt Entwarnung

Zufriedener Alexander Zverev: Der Masters-Champion glaubt, für das Australian Open bereit zu sein © KEYSTONE/AP/MARK SCHIEFELBEIN

Die Weltnummer 4 Alexander Zverev kann am Samstag für das Australian Open Entwarnung geben. Der 21-jährige Masters-Gewinner war am Donnerstag beim Training in Melbourne umgeknickt und hatte zuvor wegen einer Oberschenkelblessur pausiert.