Zwei Alpinisten sind am Piz Adula gestorben. (Archivbild) © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Zwei Wanderer haben am Samstag am Piz Adula im Tessin ihr Leben verloren. Die Opfer sind Schweizer im Alter von 56 und 47 Jahren, die im Mendrisiotto lebten, teilte die Tessiner Polizei am Samstagabend mit.