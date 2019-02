Zwei Autos kollidieren in Oberbüren

Aus unbekannten Gründen kam es am Dienstagmorgen in Oberbüren zu einer Kollision zwischen zwei Autos. «Eine 24-Jährige war um 6.45 Uhr mit ihrem Auto auf der Staubhuserstrasse unterwegs», sagt Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today. Als sie auf die Abt-Beda-Strasse einbiegen wollte, kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem Fahrzeug einem 32-jährigen Autofahrers, der auf der Abt-Beda-Strasse in Richtung Zuzwil unterwegs war. Beide Personen wurden beim Unfall leicht verletzt, konnten aber selbständig zum Arzt gehen.

Der Unfallhergang ist unklar, weshalb die Kantonspolizei St.Gallen Zeugen sucht.

(Kapo SG/red.)