Zwei Bäckereieinbrüche in einer Nacht

In der Nacht auf Mittwoch wurde in zwei Bäckereien eingebrochen. (Symbolbild) © iStock/RainerFuhrmann

Dienstagnacht wurde in die Bäckerei Schwyter in Widnau und in die Bäckerei Steiner in Jona eingebrochen. Dabei wurden mehrere tausend Franken entwendet. Die Täterschaft ist noch unbekannt.