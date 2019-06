Zwei Berggänger in Näfels schwer verletzt

Bei Näfels haben sich am Pfingstwochenende zwei schwere Gebirgsunfälle ereignet. © iStock

In Näfels haben sich dieses Wochenende zwei schwere Gebirgsunfälle ereignet: Eine 47-jährige Französin stürzte am Freitagabend beim Wandern ab und verletzte sich schwer. Heute Samstag stürzte ein Kletterer am Kletterberg Brüggler 30 Meter in die Tiefe. Beide Personen befinden sich in kritischem Zustand.