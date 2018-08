Der 4505 Meter hohe Gipfel des Weisshorns zwischen Mattertal und Val d'Anniviers im Wallis. © Kantonspolizei Wallis

Am Weisshorn bei Randa VS sind am Sonntag zwei Bergsteiger ums Leben gekommen. Die beiden rutschten beim Abstieg über den Ostgrat auf einer schneebedeckten Felsplatte aus und stürzten rund 900 Meter in die Tiefe.