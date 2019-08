Der Unfall passierte zwischen dem Grand Gendarme und dem Gipfel des Dent Blanche auf mehr als 4000 Metern über Meer. © Walliser Kantonspolizei

Zwei deutsche Bergsteiger sind am Samstagmorgen beim Aufstieg zum Dent Blanche VS ums Leben gekommen. Sie waren auf der Normalroute am Südgrad des Berges unterwegs, als sie aus noch nicht geklärten Gründen in die Tiefe stürzten.