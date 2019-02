Hitzköpfige Autofahrer streiten auf der A1

Auf der A1 im Kanton Aargau sind sich am Montag zwei Autofahrer in die Haare geraten. Sie liessen ihre Fahrzeuge mitten auf der Autobahn stehen und gingen zu Fuss aufeinander los. Dies löste einen Stau aus (Symbolbild). © Keystone/GAETAN BALLY

Auf der A1 in Richtung Bern sind sich am Montag zwei Autofahrer in die Haare geraten. Ein 37-jähriger Deutscher und ein 27-jähriger Italiener provozierten einander so sehr, dass sie ihre Autos mitten auf der Autobahn parkierten und aufeinander losgingen.