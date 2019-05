Zwei Löwen verletzen Tierpfleger schwer

Eine Löwengruppe aufgenommen in einem Gehege im Serengeti-Park Hodenhagen am Südrand der Lüneburger Heide in Niedersachen. (Archiv) © Keystone/DPA-Zentralbild/WALTRAUD GRUBITZSCH

Zwei Löwen haben einen Tierpfleger im Serengeti-Park in Hodenhagen angegriffen und schwer verletzt. In Lebensgefahr sei der 24-Jährige aber nicht, sagte ein Polizeisprecher in Walsrode am Samstag.