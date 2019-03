Zwei Männer in Vevey nach Verfolgungsjagd verhaftet

Die Waadtländer Polizei nahm nach einer Verfolgungsjagd in Vevey zwei Männer fest. Diese sind der Justiz wegen Diebstahls und diverser Drogendelikte bekannt. (Symbolbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Zwei Straftäter haben sich am Donnerstag in Vevey VD in einem Auto eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Erst Schüsse der Beamten auf die Pneus des Autos konnte die Männer stoppen.Die beiden wurden verhaftet, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Freitag mitteilte.