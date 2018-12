Zwei-Mann-Show von Coffman und Cameron

Serge Pelletier führt mit La Chaux-de-Fonds die Tabelle weiter an © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

In der Swiss League bleibt La Chaux-de-Fonds nach einem 4:2-Auswärtssieg in Winterthur Leader. Verfolger Langenthal siegt ebenfalls, während der Tabellen-Dritte Ajoie in Kloten unterliegt.