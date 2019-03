Zwei Opfer nach Anschlag in Christchurch noch in Lebensgefahr

Im Gedenken an die Opfer der Moschee-Attacke: niedergelegte Blumen vor einem Spital in der neuseeländischen Stadt Christchurch. © KEYSTONE/AP/MARK BAKER

Nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland schweben zwei Menschen immer noch in Lebensgefahr. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich derweil auf 50, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.