Die Schweiz ist an den Special Olympics in Abu Dhabi mit zwei Ostschweizern dabei. © TVO/Dominik Zulian

Eine grosse Ehre für die zwei Ostschweizer Judokas: Jonas Schmid und Mike Reyes dürfen die Schweiz im März an den Special Olympics in Abu Dhabi vertreten. Für die beiden geht damit ein Traum in Erfüllung.