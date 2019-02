Zwei Personen bei Unfall auf der A1 schwer verletzt

Auf der A1 sind in der Nacht auf Samstag zwei Fahrzeuge zusammengeprallt - es gab zwei Schwerverletzte. © PD Kantonspolizei Freiburg

In der Nacht auf Samstag hat sich im Kanton Freiburg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. In Cougevaux FR fuhr ein Auto auf der A1 in die verkehrte Richtung und prallte mit einem anderen Fahrzeug zusammen.