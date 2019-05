Pest-Tote: Schweizer in Quarantäne

Rohes Murmeltierfleisch kann tödlich sein (Im Bild ein präpariertes Murmeltier, anlässlich der Ausstellung "Jäger, Tiere und Wilderer - Handwerk und Legenden in Nidwalden" im Nidwaldner Museum Salzmagazin in Stans). © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Rund ein Dutzend Touristen aus der Schweiz sitzt in der Mongolei wegen Beulenpest in Quarantäne. 158 Ausländer werden unweit der Grenze zu Sibirien wegen Ansteckungsgefahr festgehalten. Zuvor war ein einheimisches Ehepaar an der Infektionskrankheit gestorben.