Zwei Schweizer in Sri Lanka getötet

Auch zwei Schweizer sind unter den Todesopfern der Anschläge in Sri Lanka vom Ostersonntag. Insgesamt starben mindestens 290 Menschen. © Keystone/AP/GEMUNU AMARASINGHE

Bei der Anschlagsserie auf Kirchen und Luxushotels in Sri Lanka sind am Ostersonntag auch zwei Schweizer Staatsangehörige getötet worden. Das bestätigte das Aussendepartement EDA am Montagabend.