Zwei schwere Bergstürze im Vorarlberg

Der 54-jährige Österreicher war am Samstagmittag mit einer Begleitung unterwegs auf die Schesaplana, die direkt an der Schweizer Grenze oberhalb von Grüsch liegt. Der gut ausgerüstete Wanderer rutschte bei der Querung eines steilen Schneefeldes aus und rutschte rund 35 Meter über das Schneefeld. Am Ende des Feldes prallte er in grosse Steine und zog sich dabei schwere Gesichts- und Oberkörperverletzungen zu. Der Mann wurde mittels Rettungshubschrauber ins Spital geflogen, andere Wanderer und seine Begleitung leisteten bis zur Ankunft des Helikopters erste Hilfe.

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich ein weiterer Absturz eines Wanderers im Vorarlberg. Ein 56-jähriger Deutscher war mit zwei weiteren Wanderern unterwegs auf den Widderstein. Beim Abstieg vom über 2500 Meter hohen Gipfel rutschten die Wanderer über eine mit Altschnee bedeckte Rinne. Der 56-Jährige verlor dabei die Kontrolle und stürzte tödlich ab. Die Leiche des Mannes wurde mit dem Hubschrauber geborgen.

(red.)