Zwei Selbstunfälle auf der Autobahnein und -ausfahrt

Wer am Montagabend in Wil von der Autobahn weg oder auf die Autobahn wollte, brauchte Geduld. Eine 26-jährige Autofahrerin fuhr gegen 18 Uhr auf die Autobahneinfahrt in Richtung Zürich. Aus noch ungeklärten Gründen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte in die Betonmauer der Unterführung.

Kurz darauf verliess ein 63-Jähriger die Autobahn von Zürich herkommend. Aus noch unbekannten Gründen geriet er von der Fahrbahn ab und lenkte sein Auto in eine Wiese. Dort prallte sein Auto in eine Signaltafel und blieb stehen.

Ein Atemalkoholtest bei der 26-Jährigen fiel positiv aus, sie wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht. Den Führerschein musste sie vor Ort abgeben. Am Auto entstand ein Totalschaden von rund 20’000 Franken.

Der 63-Jährige blieb unverletzt, da sich sein Gesundheitszustand allerdings kontinuierlich verschlechterte, wurde er ebenfalls ins Spital gebracht. Auch an seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15’000 Franken.

