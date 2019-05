Zwei Tonnen illegale Coiffeur-Produkte

Zwei Tonnen Coiffeur-Produkte versuchten zwei Iraker über die deutsch-schweizerische Grenze bei Basel zu schmuggeln. © Eidgenössische Zollverwaltung

Am Grenzübergang Basel-Freiburgstrasse wurden am Montag zwei Tonnen Coiffeur-Produkte sichergestellt. Die Schmuggelware sei für diverse Salons in Zürich vorgesehen gewesen, teilte die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Dienstag mit.